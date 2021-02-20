İbrahim Tatlıses, botoks ve saç ektirme iddialarını yalanladı

Bu akşam ekranlara gelecek olan bölüm öncesinde yayınlanan fragmanlarda değişimi dikkat çeken İbrahim Tatlıses, botoks ya da saç ektirmediğini açıkladı.

İbo Show'un yeni bölümü, bu akşam ekranlara gelecek.

Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe’nin konuk olarak katılacağı program, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Eğlence programının fragmanında ise bir değişim dikkatlerden kaçmadı.

100 BİN LİRALIK BAKIM İDDİASI

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in gençleşmiş görüntüsü, daha program yayınlanmadan magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yaklaşık 100 bin lira harcayarak botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği iddia edilen Tatlıses’in ayrıca daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir program başlattığı öne sürüldü.

“BOYA SAÇIMDA FAZLA KALDI”

Bu iddialara sanatçıdan yanıt gecikmedi.

Tatlıses, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, “Ne botoks ne saç ektirme, hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar ne isem şimdi de oyum. Merak etmeyin İbo sizin İbo’nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur.” dedi.