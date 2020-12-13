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    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı

    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı

    Yıllar sonra ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile yaşadığı diyaloğu canlı yayında anlatınca duygusal anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 12:58
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 13:19
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    Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, STAR TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümünde Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada'yı stüdyoda konuk etti.

    Tatlıses, kızı Elif Ada ile arasında geçtiği bir diyaloğu anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.

    "BENİ AFFET KIZIM"

    Tatlıses, "Elif Ada bana 'baba neden şarkı söylemiyorsun, ben seni hep internetten dinliyorum' dedi. Şimdi şarkı söylersem diyecek ki 'bu babamın sesi değil' ben de utandım söyleyemedim. Kötü zamanda doğdu. İsterdim ki beni şarkı söylerken görsün. Beni affet kızım." ifadelerini kullandı.

    Tatlıses'in bu sözleri konukları ve izleyenleri de duygulandırdı.

    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı ViDEO

    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı #1

    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı #2

    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı #3

    İbrahim Tatlıses canlı yayında ağladı #4

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