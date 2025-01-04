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Haber Merkezi

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Ölümüyle sanat ve siyaset camiasını üzen Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta sanatçı için öncelikle Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Bu törene katılanlardan birisi de Ferdi Tayfur'un yakın dostlarından birisi olan İbrahim Tatlıses oldu...

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, duygu dolu anlar yaşadı.

Tatlıses, yakın dostu Ferdi Tayfur için "prens" ifadesini kullandı ve şu sözlere yer verdi:

"ARABESK PRENSİNİ KAYBETTİ"

Arabeskin babasını değil prensini kaybetti. Ben prens diyorum ona. gerçekten prensti. Mekanı cennet olsun inşallah. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağolsun.

"ÇOK EKMEĞİNİ YEDİM"