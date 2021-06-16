İbrahim Tatlıses, gelinine çiğ köfte yolladı

Yasemin Şefkatli, müstakbel kayınpederinin kendisine yolladığı çiğ köfteyi yedi.

Şarkıcı İdo Tatlıses ile evlilik hazırlıkları yapan Yasemin Şefkatli, Bodrum’da tatiline devam ediyor. Şefkatli’ye, müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses’in sahibi olduğu restoranların Bodrum şubesinden bir tepsi çiğ köfte hediye geldi.

"SEN YEMEZSİN"

İbrahim Tatlıses'in restoranından gönderilen çifğ köfteyi paylaşan Yasemin Şefkatli’ye, bir takipçisi “Bence sen yemiyorsun” mesajını yazdı.

Bu yorum üzerine takipçisine cevap veren 29 yaşındaki güzel, “Öyle bir yiyorum ki” dedi.