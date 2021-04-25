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    İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

    Ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapıldı. Türküleri okurken zorlanan İbrahim Tatlıses 'Allah'ım sesimi geri ver' diyerek gözyaşı döktü.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 11:32
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    İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

    İbo Show’da bu hafta sıra gecesi vardı…

    Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede, çiğköfte yoğuruldu, halaylar çekildi.

    9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses’in gözyaşları, bu haftaki programa da damgasını vurdu.

    Zekeriya Ünlü'nün konuk olduğu gecede Tatlıses, yayınlanan bir VTR'nin ardından önce ayakta alkışlandı, sonra hıçkırıklara boğuldu.

    Mikrofonu eline alan Tatlıses, duygularını şöyle anlattı:

    “BENİM SESİMİ GERİ VER”

    “Allah verdiği cevheri geri almaz. İllaki iade eder. Allah-u Teala borcu sevmez, borçlu kalmayı da sevmez. Benim sesimi geri ver. Senden önünde eğilerek rica ediyorum. Allah’ımsın, beni yaratansın. Derdi sen verdin, dermanımı da ver.”

    Şarkılarını dinlerken kendinden geçtiğini aktaran sanatçı, “Dinliyorum, bunları ben mi yapmışım diyorum. Öyle bir havaya sokmuşlar ki beni. O havaya girmezsen, olmaz yani.” diyerek konuşmasını tamamladı.

    İbrahim Tatlıses: Allah'ım sesimi geri ver ViDEO

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