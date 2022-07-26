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    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 14:15
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    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğluyla yaşadığı miras tartışması nedeniyle son dönemde gündemden düşmüyor.

    Tatlıses, geçtiğimiz gün İstanbul'da verdiği bir konserde, sahneden oğlu Ahmet Tatlı'ya cevap vermişti.

    Tatlıses'ten eğlenceli paylaşım

    "Bana akli dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar, aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" diyen Tatlıses, oğluna adeta ateş püskürdü.

    Bu gelişmelerin ardından tatiline kaldığı yerden devam eden ünlü türkücüden, eğlenceli bir paylaşım geldi.

    'De-da' ayrımını unuttu

    Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Tatlıses fotoğrafına, "Evet selfiemizi de çektik. Her şeyi de biliyorsun be İbo kardeş." notunu düştü.

    Tatlıses'in dahi anlamındaki -de/-da'yı ayırmaması sosyal medyada çok sayıda kullanıcının diline dolandı.

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş #1

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş #2

    İbrahim Tatlıses: Her şeyi de biliyorsun İbo kardeş #3


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