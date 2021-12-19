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- İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm
İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin veririm
Geçtiğimiz günlerde aldığı ödül sebebiyle tepki gören İbrahim Tatlıses, kendisini savunan Hülya Avşar'a övgü dolu sözler söyledi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 20:58
Altın Kelebek'te Onur Ödülü'nün İbrahim Tatlıses'e verilmesi tepkilere yol açmıştı. Hülya Avşar ise tepkiler sonrası Tatlıses'i savunmuştu.
İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul'daki Günay Restaurant'da sahneye çıktı.
HÜLYA AVŞAR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER
12 yıl aradan sonra sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, konser sırasında yakın arkadaşı Hülya Avşar için övgü dolu sözler söyledi.
"CANIMI İSTESİN VERİRİRİM" DİYEREK MAVİ MAVİ'Yİ SÖYLEDİ
Tatlıses, "Hülya, canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyerek 'Mavi Mavi' şarkısını seslendirdi.