İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak'ı sevgilisi barıştırdı

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak'ı sevgilisi barıştırdı

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses buluşmasının perde arkası ortaya çıktı.

Dilan Çıtak Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire veren ancak kendisini ayıran babası İbrahim Tatlıses'e kırılmıştı. Yaşananların ardından İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses aralarındaki buzları eritti. Geçtiğimiz ay usta sanatçı, kızının evini ziyaret etti.

YAKIN ARKADAŞ OLDULAR

Buluşmanın perde arkası ortaya çıktı. Baba-kızı, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya’nın barıştırdığı öğrenildi. Tatlıses’le evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Gülçin Karakaya, ünlü sanatçının kızı Dilan Çıtak’la da yakın arkadaş oldu.

Sosyal medya hesabından Çıtak’la fotoğraflarını paylaşan Karakaya, önceki gün de genç şarkıcı ve sevgilisi Levent Dörter’le çektirdiği bu kareyi yayınladı.

Babasını ağırlayan Dilan, konuyla ilgili “Her şey çok güzeldi.” demişti.