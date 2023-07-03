İbrahim Tatlıses ile Gülben Ergen aynı sahnede Gülben Ergen, İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer, bayramda İzmir'de buluştu.

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Türk Müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve oyuncu Şafak Sezer, bayramda sahne alan ünlü isimlerdendi.

Aynı sahneyi paylaşan ünlü sanatçılar, İzmir’de buluştu.

Eşsiz performanslarıyla sahnede devleşerek hayranlarına eşsiz bir gece yaşatan ünlü sanatçılar, 3 saat boyunca sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Dans ettiler

Eğlencenin bir an olsun azalmadığı bu özel etkinlikte imparator İbrahim Tatlıses ile ünlü sanatçı Gülben Ergen’in dansı geceye damgasını vurdu. Yıllar önce birlikte çektikleri klibi hatırlatan ikili, ‘Haydi Söyle’ parçasını seslendirerek dans etti. Dans performanslarıyla müzikseverleri geçmişe götüren iki dev ismin bu özel anları renkli dakikalara sahne oldu.