İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar, yıllar sonra Mavi Mavi şarkısını söylediler.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü.

Star TV'de yayınlanan İbo Show'da şarkıcı Kubat, oyuncu Demet Akbağ ve Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in konukları oldu.

MAVİ MAVİ'Yİ YILLAR SONRA BİRLİKTE SÖYLEDİLER

Nostaljik anların paylaşıldığı programda İbrahim Tatlıses, yönetmenliğini yaptığı 'Mavi Mavi' filminde rol arkadaşı olan, aynı zamanda kendisine ithaf ettiği şarkıyı, Mavi Mavi'yi Hülya Avşar ile birlikte söyledi.

İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar'dan yıllar sonra 'Mavi Mavi' düeti-Video