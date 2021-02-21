İbo Şov''un yeni bölümünde İbrahim Tatlıses, konuğu ünlü sanatçı, aynı zamanda hemşehrisi Nuri Sesigüzel ile 'Urfalıyım Ezelden' türküsünü birlikte seslendirdi.

Star TV'de yayınlanan İbo Şov'un yeni bölümünde ses sanatçıları Nuri Sesi Güzel, Bedia Akartürk, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan ve Uğur Karakuş konuk oldu.

NURİ SESİGÜZEL'DEN "BİR FİNCAN KAHVE OLSAM" ŞARKISI

Nuri Sesigüzel, 'Bir Fincan Kahvem Olsam' şarkısını seslendirdi.

İbo Şov'da Nuri Sesigüzel'den 'Bir Fincan Kahve Olsam' şarkısı-Video

İBO İLE NURİ SESİGÜZEL'DEN "URFALIYIM EZELDEN" DÜETİ

Her programda olduğu gibi eski günleri yad eden sanatçılar geceye türküleriyle renk katarken, halk müziğinin duayen isimlerinden, aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in hemşehrisi Nuri Sesigüzel, Urfalıyım Ezel'den türküsünü söylerken, İbrahim Tatlıses de ona eşlik etti.

İbrahim Tatlıses ile Nuri Sesigüzel'den 'Urfalıyım Ezelden' düeti-Video