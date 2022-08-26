Bodrum'da aracı ile seyir halindeyken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, bir süre hastanede yattıktan sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkarak herkesi şaşırttı.

Dün sabah saatlerinde, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.

İçinde sıkıştığı araçtan saatler süren çalışmayla çıkarılan ünlü sanatçı, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "ben iyiyim" mesajı verdi.

Tekerlekli sandalye ile konsere çıktı

Bir süre hastanede gözetim altında tutulan İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde, konser için sahne alarak görenleri şaşırtırken, hayranlarını da sevindirdi.

İbrahim Tatlıses kaza sonrası sahneye çıktı - VİDEO

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi - HABER İÇİN TIKLAYIN