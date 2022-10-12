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    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a altın kemer taktı

    İmparator lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a servet değerinde takı taktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:02
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    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'a altın kemer taktı

    İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak ve uzun yıllardır beraber olduğu Levent Dörter, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki lüks bir otelde evlendi.

    8 yıllık sevgilisi eşi oldu

    Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti. 8 yıllık sevgilisiyle evlenen Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi.

    Geline de takmıştı

    İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Dün kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i evlendiren Tatlıses, kızını da altın kemer hediye etti.

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #1

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #2

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #3

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #4

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #5

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #6

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #7

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #8

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #9

    İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak a altın kemer taktı #10


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