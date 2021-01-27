İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'la barıştı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki aylar süren küslük, sona erdi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı.

Tatlıses'in, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermesi baba kız arasında kırgınlığa sebep olmuştu.

ARADAKİ BUZLAR ERİDİ

Bir süredir birbirlerine dargın olan ikili, aralarındaki buzları eritti.

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan, aylar sonra bir araya geldi. Çıtak kendisini ziyarete gelen babası ile çekildiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

"HOŞ GELDİN BABACIĞIM"

Paylaşımına da "Evime hoş geldiniz babacığım" notunu düştü.

Çıtak, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda babası hakkında artık sessiz kalma kararı alarak "Artık babamla ilgili yorum yapmıyorum. Artık gık demeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.