Yaklaşık 12 yıl sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, hayranlarıyla Kuruçeşme Açıkhava'da yeniden bir araya geldi. Tatlıses, Adana türküsüyle müzikseverleri hareketlendirdi.

İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yayın sezonunda yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönmüştü. Programda sık sık şarkı da söyleyen Tatlıses, performansıyla da hayranlarını mest etmişti.

12 YIL SONRA KONSERLERE DEVAM

Poll Production'ın organize ettiği konserlerin son gününde ünlü şarkıcı, uğradığı silahlı saldırının ardından uzak kaldığı sahnelere geri döndü.

"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava konserleri kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme Açıkhava'da hayranlarını coşturdu-Video

"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

"Eski günlere döneceğim. Ben bitti demeden bitmez, bu slogan bana ait. Gönülde bitti mi her şey biter. İbo bitti, artık şarkı söyleyemez diyorlardı, bakın söylüyorum, Adana'ya gidek mi" sözleriyle izleyicileri coşturan İbrahim Tatlıses, 'İmparator' sloganlarıyla alkışlandı.