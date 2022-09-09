Geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir hastanede tedavi gören ve akşam taburcu olan İbrahim Tatlıses, hayranlarına takılarak "Burada 5 tane dairem var. Başta Allah’ın ve sizlerin sayesinde oldu b

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Şehzadeler ilçesindeki Manisa Valiliği önündeki konser alanı, saatler öncesinden doldu.

Tekerlekli sandalyeyle konser verdi

Tatlıses, Muğla konserinin ardından Manisa’da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyledi.

Performansıyla beğeni toplayan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hastanede yaşadıklarını anlattı

Oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı.

İbrahim Tatlıses, Manisa konserine de tekerlekli sandalyeyle çıktı - VİDEO

"Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve"

Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki ‘Cumhurbaşkanı arıyor’, dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki ‘Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu. Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve."

"Mağaradan gelen adam nereden bulacak parayı"

Hastane anısıyla hayranlarını güldüren Tatlıses, bir de hayranlarına "Biliyorsunuz dimi, burada 5 tane dairem var. Başta Allah’ın ve sizlerin sayesinde oldu bu. Sizler bana vermeseniz ben nereden bulayım parayı. Mağaradan gelen adam nereden bulacak parayı." dedi.

Konser sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tatlıses’e hediyeler takdim etti.













































