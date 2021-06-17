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- İbrahim Tatlıses, rahatsızlandı
İbrahim Tatlıses, rahatsızlandı
Gizli bir operasyon geçiren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 08:31
- Güncelleme : 17.06.2021 - 09:15
Dokuz yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri gönen İbrahim Tatlıses, sevenlerini korkuttu. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı.
Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.