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İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'yi beğendi
İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin oyunculuğu hakkında bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 06:09
İbrahim Tatlıses, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren güzel oyuncu Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalıp, sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.
"MAŞALLAH"
Tatlıses, Yeninci hakkında Twitter'da şunları yazdı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum."
Alkış emojileriyle paylaşılan mesaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüp çok sayıda beğeni ve yorum aldı.