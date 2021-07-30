İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'yi beğendi

İbrahim Tatlıses, Selin Yeninci'nin oyunculuğu hakkında bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren güzel oyuncu Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalıp, sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.

"MAŞALLAH"

Tatlıses, Yeninci hakkında Twitter'da şunları yazdı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum."

Alkış emojileriyle paylaşılan mesaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüp çok sayıda beğeni ve yorum aldı.