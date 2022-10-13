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    İbrahim Tatlıses ve Erol Köse 15 yıl sonra barıştı

    Yıllar önce Ebru Yaşar'ın albüm yüzünden küserek mahkemelik olan İbrahim Tatlıses ve Erol Köse, 15 yıl sonra konuşmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:07
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    İbrahim Tatlıses ve Erol Köse 15 yıl sonra barıştı

    15 yıl önce Ebru Yaşar'ın albümü yüzünden kavga eden ve davalık olan Erol Köse ve Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in düğününde bu küslüğe bir son verdi.

    Barıştırdılar

    Düğünde Erol Köse'yle Tatlıses'i Polat Yağcı ve Tatlıses'in sağ kolu Şule Çınlama bir araya getirdi ve küslük bitti.

    "İbo bu ülkenin gerçek starı"

    Küslüğün bitmesiyle ilgili konuşan Erol Köse "Bu küslük bize yakışmıyordu, o benim abim, büyüğümdür. benim sektörde bu mertebeye gelmemde katkısı büyüktür, böyle güzel bir günde Polat Yağcı ve Şule Çınlama vesile oldu küslük bitti, o bu ülkenin gerçek starı" dedi.

    Tatlıses ve Köse saatlerce sohbet etti, ikisinin de gözlerinin dolduğu görüldü.

    İbrahim Tatlıses ve Erol Köse 15 yıl sonra barıştı #1


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