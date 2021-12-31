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    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo'dan yılbaşı düeti

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo'dan yılbaşı düeti

    İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile düet yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 23:00
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    Star TV'de yayınlanan İbo Show'un yılbaşına özel yayınlanan programında birbirinden ünlü sanatçılar konuk oldu.

    OĞLU İDO İLE DÜET YAPTI

    Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu programda İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği türkülere programa katılan oğlu İdo da eşlik etti.

    İdo'nun babası ile düeti, diğer sanatçılar tarafından beğeni topladı.

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo'dan yılbaşı düeti -VİDEO

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo dan yılbaşı düeti #1

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo dan yılbaşı düeti #2

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo dan yılbaşı düeti #3

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo dan yılbaşı düeti #4

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo dan yılbaşı düeti #5

    İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo dan yılbaşı düeti #6

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