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    İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı

    'İmparator' lakaplı 70 yaşındaki türkücü, 11 yıl önce program çıkışı yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 07:50
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    İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı

    Ekranların en sevilen müzik programlarından 'İbo Show', zaman zaman duygusal anlara sahne oluyor.

    Bu hafta, 14 Mart 2011 gecesi Maslak'ta uzun namlulu silahla saldırıya uğrayan ve uzun süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan 70 yaşındaki türkücünün açıklaması damga vurdu.

    "HİSSETTİM"

    Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor, doktora 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş" açıklamasını yaptı.

    "AĞZIMDAN SULAR AKIYORDU"

    Neler yaşadığını anlatan Tatlıses, "Lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı." diye konuştu.

    Tatlıses, uğradığı silahlı saldırıdan sonra altı saat süren bir operasyon geçirmiş ve iki hafta yoğun bakım ünitesinde kalmıştı. 6 Nisan 2011'de tedavi için uçakla Almanya'ya götürülen usta sanatçıya, sonraki yıllarda ABD'de beyin operasyonu yapılmıştı.

    İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı #1

    İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı #2


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