İbrahim Tatlıses: Yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in, son paylaşımı dikkat çekti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz hafta Bodrum’da trafik kazası geçirmiş ve iki ayağı sargıya alınmıştı.

İbrahim Tatlıses’e yardıma gelenler arasında bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses de yer almıştı. İbrahim Tatlıses, küs olduğu oğlu için, “Şov yaptı gitti artist.” ifadelerini kullanmıştı.

Evinde dinlenen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından kazayla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Melek gönderdi"

"Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz” ifadelerini kullanan Tatlıses, "Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Melek gönderdi dedi ki, 'Onların önünde kaya ol'. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim bey biz yaşıyor muyuz' dedi. Dedim ki 'Allah bizi kurtardı" dedi.

"Ziyaret günümüz kapanmıştır"

Daha sonra alçılı ayaklarını yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımında; "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne,? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" dedi. Ünlü ismin bu sözleri kime söylediği merak konusu oldu.

Ünlü ismin bu sözleri kime söylediği merak konusu oldu.