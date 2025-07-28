İbrahim Tatlıses yine göndermesini yaptı: 'Bunlar melek torunlarım bir de kurt oğlu kurt torunlarım var'

Aile problemleri bitmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

Ünlü çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

İbrahim Tatlıses bir kez daha göndermeli bir paylaşım yaptı.

Oğlu İdo Tatlıses'in çocuklarını ekran görüntüsü yaparak sosyal medya hesabında paylaştı.

"MELEK TORUNLARIM"

Tatlıses paylaşımına, "Bunlar benim melek torunlarım. Bir de kurt oğlu kurt torunlarım var" notunu düştü.