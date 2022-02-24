İbrahim Tatlıses'e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten tepki

İbrahim Tatlıses'in "Hastayım, kimse yanımda yok" sözlerine ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi.

Yıllar sonra yeniden sahnelere dönen türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde aile fertlerine sitem etmişti.

"Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım. Kimse yanımda mı? Yok!" diyen Tatlıses'e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi.

"DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİRSİN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Sara, gönderisinde "Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin." ifadelerini kullandı.

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Ahmet Tatlıses de annesinin ardından "Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kötü olmayı kendi seçti. Kendi bilir!" mesajını yayınladı.

7 ÇOCUK 9 TORUN VAR

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in arası Bodrum’daki evler yüzünden açılmıştı. Oğlunu şikayet eden Tatlıses, ‘can güvenliğim tehlikede’ demişti. Daha sonra barışan baba-oğulun arası tekrar açıldı. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Ahmet Tatlıses zor günlerini sevenlerinin desteğiyle atlattı. Bu süreçte oğlunu aramayan İbrahim Tatlıses hastaneye de gitmedi.

70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu ve 9 torunu var!

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