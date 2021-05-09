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    İbrahim Tatlıses'in 'Anneler Günü' paylaşımı

    İbrahim Tatlıses, duygusal bir mesajla annesi Leyla Tatlı’nın mezarı başındaki karesini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 15:26
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    İbrahim Tatlıses'in 'Anneler Günü' paylaşımı

    Sanat camiasından birçok isim, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video yayınladı.

    Bu isimlerden birisi de 2019 yılında annesini kaybeden İbrahim Tatlıses oldu.

    Ünlü türkücü, annesi Leyla Tatlı'nın Zincirlikuyu'daki mezarlığını ziyaret etti.

    MEZAR BAŞINDA KUTLADI: YERYÜZÜNÜN EŞSİZ MELEKLERİ

    Mezar başında çekilen karesini Instagram'da yayınlayan Tatlıses, "Beni bugünlere getiren yüreği, mekanı cennet olan ANNEM.. Siz gelecek nesillere ömrünü adayan yeryüzünün eşsiz melekleri.. Sizlerin ve çocuklarımın annelerinin günü kutlu olsun" notunu düştü.

    İbrahim Tatlıses in Anneler Günü paylaşımı #1

    İbrahim Tatlıses in Anneler Günü paylaşımı #2

    İbrahim Tatlıses in Anneler Günü paylaşımı #3

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