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    İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara müzesi açıldı

    İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 08:09
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    İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara müzesi açıldı

    1952 yılında Şanlıurfa'da kendi tabiriyle bir "mağarada" dünyaya gelen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in doğduğu ev müzeye dönüştürüldü.

    İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

    Restore edildi

    Ünlü şarkıcısının doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

    İbrahim Tatlıses in Büyüdüğü Mağara müzesi açıldı #1

    İbrahim Tatlıses in Büyüdüğü Mağara müzesi açıldı #2


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