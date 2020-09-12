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    İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı

    Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Amuda kalktığı anları paylaşan Yıldız'ın görüntüleri binlerce kişi tarafından beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 06:27
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    İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medyada olay oldu.

    Türkücü Tatlıses'in bir kızının annesi olan Yıldız, fit vücuduyla amuda kalkıp poz verdi. Pozu takipçileriyle paylaşan Yıldız'ın gönderisini binlerce kişi beğendi.

    HATİCE DE YORUM YAPTI

    Ayşegül Yıldız sosyal medyada paylaştığı görüntülere "Güne çok düz başlamışımdır" notunu ekledi . Yıldız'ın paylaşımına ilk yorumlardan biri de Hatice'den geldi. Yıldız'ın pozlarını çok beğenen Hatice "Way Way" yorumunu yaptı.

    İbrahim Tatlıses in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı #1

    EVLİLİKLERİ 2 YIL SÜRMÜŞTÜ

    Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturmuş 2013 yılında da ayrılmıştı. Çiftin Elif Ada isminden bir de kızları var.

    İbrahim Tatlıses in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı #2

    İbrahim Tatlıses in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı #3

    İbrahim Tatlıses in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı #4

    İbrahim Tatlıses in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı #5

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