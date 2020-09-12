İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalktığı anları paylaştı

Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı. Amuda kalktığı anları paylaşan Yıldız'ın görüntüleri binlerce kişi tarafından beğenildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medyada olay oldu.

Türkücü Tatlıses'in bir kızının annesi olan Yıldız, fit vücuduyla amuda kalkıp poz verdi. Pozu takipçileriyle paylaşan Yıldız'ın gönderisini binlerce kişi beğendi.

HATİCE DE YORUM YAPTI

Ayşegül Yıldız sosyal medyada paylaştığı görüntülere "Güne çok düz başlamışımdır" notunu ekledi . Yıldız'ın paylaşımına ilk yorumlardan biri de Hatice'den geldi. Yıldız'ın pozlarını çok beğenen Hatice "Way Way" yorumunu yaptı.

EVLİLİKLERİ 2 YIL SÜRMÜŞTÜ

Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, 2011 yılında nikah masasına oturmuş 2013 yılında da ayrılmıştı. Çiftin Elif Ada isminden bir de kızları var.