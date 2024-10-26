İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ailecek hastalandıklarını söyledi

Haber Merkezi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

İki erkek çocuğu olan Şefkatli'nin son günlerde yaptığı hastane paylaşımının nedeni belli oldu.

Yasemin Şefkatli, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

"LÜTFEN DİKKAT EDİN"

Yasemin Şefkatli Paylaşımında; "Ailecek Kovid olduk. Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız.

İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" şeklindeki ifadelerini kullandı.