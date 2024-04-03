İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, ikizleri annelere teslim etti İdo Tatlıses'in eşi genç anne Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

ensonhaber.com

- İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de buldu.

2021 yılında evlenen ikili, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında iki ikiz erkek çocuk dünyaya getiren Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel ismin paylaşımlarına ve anneliğine ise daha şimdiden beğeni yapıyor.

İkizleri annelere pasladı

Yasemin Şefkatli, bu defa ikizleri İdo'nun annesi Derya Tuna ve kendi annesine teslim etti.

O anları sosyal medyadan paylaşan güzel isim, "Sosyalleştik bugün biraz." notunu düştü.

Şefkatli'nin paylaşımı yorum alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise kısa sürede nasıl zayıfladığını sordu.