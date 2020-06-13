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    İbrahim Tatlıses'in kızı büyüdü

    2002 Miss Turkey 4'üncüsü Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, 7 yaşında...
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 10:41
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    İbrahim Tatlıses'in kızı büyüdü

    Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada, geçtiğimiz günlerde 7'nci yaşını kutladı.

    Elif Ada'nın son hali ise görenleri şaşırttı. 2002 Miss Turkey 4'üncüsü Ayşegül Yıldız ile Tatlıses'in minik kızları, artık büyüdü.

    ANNESİNE BENZİYOR

    Anne Yıldız'ın, kızı ile birlikte Alaçatı'da poz verdi.

    Bu kare binlerce beğeni alırken, Elif Ada'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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