İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada 11 yaşına girdi 11 yaşına giren Elif Ada'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan İbrahim Tatlıses, minik kızına "Altın ufağım" diye seslendi.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında hayatını birleştirmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına aldı.

11 oldu

Ünlü çiftin küçük kızı Elif Ada Tatlıses, büyüdü. Geçtiğimiz gün 11 yaşına giren Elif Ada, ailesiyle birlikte bir kutlama yaptı.

Sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yapan Ayşegül Yıldız, şu sözleri yazdı:

"Çiçeğim"

"Çiçeğimmm. Bir yaş daha aldın hayattan, dolu dolu 10 senemiz geride kaldı. Yepyeni bir yaşa adım atarken, dilerim yüzün gibi, o pırıl pırıl kalbin gibi, yeni yaşında, bir ömür tertemiz, mutlulukla ve sağlıkla geçsin. Sanırım her anne gibi dünyanın en şanslı annesiyim. Ne kadar şükretsem az. Hayatıma kattığın onca güzellik, bana öğrettiğin binlerce şey için sana çok teşekkür ederim. Hayatıma mutluluk, neşe kattın. İyi ki doğdun ve iyi ki varsın. Seni çoookkkk seviyorum bebeğim"

"Altın ufağım"

İbrahim Tatlıses de minik kızı için sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, "Ailemizin en küçüğü Elif Ada'm da büyüyor. Rabbim tüm çocuklarımıza sağlıklı uzun ömürler versin. Altın ufağım çok mutlu, çok güzel geçsin yeni yaşın. İyi ki varsın kızım. Seni çok seviyoruz" paylaşımında bulundu.

"Babasının kopyası"

Annesi Ayşegül Yıldız'ın sık sık paylaşım yaptığı Elif Ada'nın pozlarını görenler, "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.