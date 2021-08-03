İbrahim Tatlıses'in maaşı kesildi

SGK, İbrahim Tatlıses’in, büyük bir izleyici kapasitesine sahip müzik programı olan İbo Show’a başlayınca, ‘yeniden çalışabiliyor’ gerekçesiyle maaşını kesti.

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında İstanbul Maslak'ta, silahlı saldırıya uğradı.

Aracının içerisinde başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Tatlıses, yıllar süren bir tedavi sürecine başladı.

Almanya, Türkiye ve ABD'de çok sayıda cerrahi operasyon geçiren usta sanatçı, vücudundaki hasar nedeniyle Haziran 2017'de 'malulen emeklilik' başvurusunda bulundu.

MALULEN EMEKLİ EDİLDİ

İzmir SGK'ya yapılan başvurunun ardından gerekli sağlık raporları istendi ve Tatlıses, emekli edildi.

2017’de malulen emekli edilen İbrahim Tatlıses, 3 bin 119 lira maaş bağlandı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Tatlıses ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

4 YILDIR MAAŞ ALIYORDU, KESİLDİ

Mevzuatta 'çalışma gücü kaybı' olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının, bu hakkı geri alındı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İbo Show'un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün 'yeniden çalışmaya' başladığını gerekçe göstererek, maaş ödemesini kesti.