İbrahim Tatlıses'in torunu güzelliğiyle dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızlarından Gülşen, kızının fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

"Gülşen'im kimseyle kavga etmez"

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

Teyzesi yorum yazdı

Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı. Fotoğrafa ilk yorum ise Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Zübeyde Melek'ten geldi. Melek yeğenine "Dünya güzeli maşallah" yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'in pozları ve güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

7 çocuk var

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 tane çocuğu bulunmaktadır.