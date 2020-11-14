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    İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog

    İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog

    İbrahim Tatlıses, canlı yayında seneler sonra ilk şarkısını söyleyince orkestra ünlü sanatçıya takılarak, "Madem söyleyebiliyorsun 9 yıldır neden sustun" dedi. Ortaya keyifli anlar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 21:28
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 22:38
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    İbrahim Tatlıses, efsane programı İbo Show'la yıllar sonra ekranlara geri döndü.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren ünlü türkücü, seneler sonra canlı yayında ilk şarkısını söyledi.

    İBO SHOW YENİDEN EKRANLARDA

    Tatlıses, çok sevilen şarkılarından birkaçını sevenleri için söyledi.

    Söyledi son şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

    İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog- İZLE

    "10 SENEDEN BERİ AÇ BIRAKTIN BİZİ, EVİ ARABAYI SATTIK..."

    Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun len..." diyerek söz aldığı tatlı isyana İbrahim Tatlıses de aynı güzellikte cevap verdi.

    Ünlü türkücü, "Senin borcun benim borcum, ödemezsem şerefsizim" dedi.

    İbrahim Tatlıses le orkestra arasındaki gülümseten diyalog #1

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