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    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet

    Çeşme’de sahne alan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’ten büyük itiraf geldi. İyi bir baba olamadığını dile getiren Tatlıses, çocuklarına da vasiyet etti. Türkücü, “Aranızda düşmanlık olmasın” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:10
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    İbrahim Tatlıses, uzun zaman sonra ilk kez İzmir Çeşme'de konser verdi.

    Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı.

    ‘İyi bir baba olamadım’

    Her konserinde olduğu gibi Çeşme’de de duygusal anlar yaşayan Tatlıses’ten beklenmedik bir itiraf geldi.

    Tatlıses, kendisinin iyi bir baba olamadığını söyledi.

    “Aranızda düşmanlık olmasın”

    Yılların sanatçısı, “Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum ama ben hakikatten gerçek bir babayım.” dedi.

    Çocuklarına vasiyet eden Tatlıses, “Bir gün ölürsem sizleri sizlere emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın.” diye konuştu.

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #1

    “Dilan keşke erkek olsaydı”

    Kız çocuklarına hayran olduğunu da dile getiren Tatlıses, “5 kızım, 2 oğlum var. Dilan, keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum.” dedi.

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #2

    Büyük oğlu ile ipler iyice gerildi

    Bu arada ünlü türkücü ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasında başlayan gerilim de sürüyor.

    Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanan Tatlıses, eski eşinin büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.

    Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek “Vurulduğumda kasayı boşalttı” iddiasında da bulunmuştu.

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #3

    “Akıl sağlığı iyi değil”

    Babasının açıklamalarının ardından “Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır” diyen Ahmet Tatlıses, soluğu mahkemede almıştı.

    Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açmıştı.

    Vasi davasını da Ahmet Tatlıses kazanmıştı.

    Mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar vermişti.

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #4

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #5

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #6

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #7

    İbrahim Tatlıses’ten çocuklarına vasiyet #8


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