Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
394.888
1.33%
BTXN Coin
5.61
-3.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C
    İbrahim Tatlıses'ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi

    İbrahim Tatlıses'ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi

    Kuruçeşme Açıkhava'da 7'nci kez sahne alan İbrahim Tatlıses, kırılması zor bir rekora imza atarak 2.5 saat boyunca ara vermeden 37 şarkı seslendirdi. 7 konserde toplam 22 bin seyirciye ulaştı.
    • 21.08.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İbrahim Tatlıses, 12 yıl ara verdiği sahnelere geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava konserleri ile geri dönmüştü.

    Uğradığı silahlı saldırının ardından zor günler geçiren Tatlıses, ilk olarak İbo Show'la ekranlara döndü.

    Programda sık sık duygusal anlar yaşayan "İmparator" lakabıyla tanınan Tatlıses, hayranlarıyla bir araya gelmeyi özlediğini dile getirdi.

    7'nci kez sahne aldı

    Ardından sürpriz bir kararla konserler düzenleyen usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da 7'nci kez sahne aldı.

    Hayranları, ünlü sanatçıyı "İmparator" tezahüratlarıyla karşıladı.

    İbrahim Tatlıses'ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi VİDEO

    İbrahim Tatlıses ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi #1

    "Beni yine ağlatacaksınzı"

    Sahneye çıkan Tatlıses, "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağatacaksınız" sözleriyle teşekkür etti.

    Kuruçeşme'yi ayağa kaldıran usta sanatçı, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

    İbrahim Tatlıses ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi #2

    2.5 saat süren konserde 37 şarkı seslendirdi

    Yaklaşık 2.5 saat süren konserde, 37 şarkı seslendiren İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme Açıkhava rekoruna imza attı.

    Duygusal şarkılarla birlikte hareketli türkülerin de yer aldığı konserde, şarkıcı Berdan ve Özgür Alter de türkülere halay çekerek eşlik etti.

    İbrahim Tatlıses ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi #3

    İbrahim Tatlıses ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu
    Ekonomi

    Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar
    3. Sayfa

    Kağıthane'deki asker eğlencesinde meşaleli danstan korkutan anlar

    Görüş Bildir