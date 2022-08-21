Kuruçeşme Açıkhava'da 7'nci kez sahne alan İbrahim Tatlıses, kırılması zor bir rekora imza atarak 2.5 saat boyunca ara vermeden 37 şarkı seslendirdi. 7 konserde toplam 22 bin seyirciye ulaştı.

İbrahim Tatlıses, 12 yıl ara verdiği sahnelere geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava konserleri ile geri dönmüştü.

Uğradığı silahlı saldırının ardından zor günler geçiren Tatlıses, ilk olarak İbo Show'la ekranlara döndü.

Programda sık sık duygusal anlar yaşayan "İmparator" lakabıyla tanınan Tatlıses, hayranlarıyla bir araya gelmeyi özlediğini dile getirdi.

7'nci kez sahne aldı

Ardından sürpriz bir kararla konserler düzenleyen usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava'da 7'nci kez sahne aldı.

Hayranları, ünlü sanatçıyı "İmparator" tezahüratlarıyla karşıladı.

İbrahim Tatlıses'ten konser rekoru: Ara vermeden 37 şarkı seslendirdi VİDEO



"Beni yine ağlatacaksınzı"

Sahneye çıkan Tatlıses, "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağatacaksınız" sözleriyle teşekkür etti.

Kuruçeşme'yi ayağa kaldıran usta sanatçı, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

2.5 saat süren konserde 37 şarkı seslendirdi

Yaklaşık 2.5 saat süren konserde, 37 şarkı seslendiren İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme Açıkhava rekoruna imza attı.

Duygusal şarkılarla birlikte hareketli türkülerin de yer aldığı konserde, şarkıcı Berdan ve Özgür Alter de türkülere halay çekerek eşlik etti.