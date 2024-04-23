İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlı'ya "akrep" göndermesi Babasının akli melekeleri için yeniden rapor isteyeceklerini açıklayan Ahmet Tatlıses'e İbrahim Tatlıses'ten yanıt geldi.

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ensonhaber.com

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor.

Tatlıses, torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında işgal ettiğine dair dava açmış ve iki yıldır görülen davada Tatlıses haklı bulunmuştu.

Bunun üzerine başlayan kavgada Ahmet Tatlıses, babasının akli melekelerinin yerinde olmadığını savundu.

Yaşananlara öfkelenen İbrahim Tatlıses ise sosyal medyadan yeni bir gönderme yaptı.

Oğluna "akrep" göndermesi

Ünlü isim, daha önceki yıllarda söylediği "Akrabanın, akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş. Akrabalarımla iftihar ediyorum ama bazıları var ki etmiyorum.

Bazı akrabalarımdan şikayetçiyim. Bir ağaç, köküyle, dalıyla, budağıyla vardır. Kendilerine çekidüzen versinler diyorum." sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.