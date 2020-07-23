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    İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin paylaşımı

    İbrahim Tatlıses, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 07:16
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    İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin paylaşımı

    Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    İbrahim Tatlıses de tepkisini "Erkeklik adına kara bir lekesin" sözleriyle gösterdi.

    "HANGİ FİLMİ SEYRETTİN"

    Tatlıses, Gültekin'in katili hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın yakacaksın betona gömeceksin ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz oğlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" mesajını paylaştı.

    Paylaşım, akıllara daha önce Tatlıses’in saldırısına uğrayan Perihan Savaş, Asena ve Derya Tuna’nın açıklamalarını getirdi.

    İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin paylaşımı #1

    İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin paylaşımı #2

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