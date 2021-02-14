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    İbrahim Tatlıses'ten Sevgililer Günü performansı

    İbrahim Tatlıses'ten Sevgililer Günü performansı

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show'da Sevgililer Günü için Sarhoş türküsünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 00:28
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 00:39
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    Star TV'de yayınlanan İbo Show'un konukları Eda - Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege, yeni bölüme sohbetleri ve şarkılarıyla renk kattı.

    İBO'DAN SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN "SARHOŞ" TÜRKÜSÜ

    Programda İbrahim Tatlıses, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Sarhoş" türküsünü seslendirdi.

    İbrahim Tatlıses'ten Sevgililer Günü performansı-Video

    İbrahim Tatlıses ten Sevgililer Günü performansı #1

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