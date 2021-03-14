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    İbrahim Tatlıses'ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı

    İbrahim Tatlıses'ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı

    İbo Şov'un yeni bölümünde İbrahim Tatlıses, 'Yalan' şarkısını söylerken gösterdiği performansla konukları duygulandırırken, orkestra da stüdyoyu 'İmparator' sloganlarıyla inletti.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 00:26
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    Star TV'de yeni bölümleriyle devam eden İbo Şov'un bu hafta konukları şarkıcılar Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş ve oyuncu Volkan Severcan oldu.

    İBRAHİM TATLISES'TEN "YALAN"

    Yaşadığı silahlı saldırı sonrası yaklaşık 9 yıldır müzikten uzak kalmak zorunda kalan İbrahim Tatlıses, son bir aydır yeniden başladığı programda sesiyle gösterdiği performansıyla muhteşem bir geri dönüş yaşatıyor.

    Tatlıses, bestesi Burhan Bayar ve Tahir Mehmet Paker'e ait olan 'Yalan' şarkısını seslendirdi.

    İbrahim Tatlıses'ten konukları ağlatan 'Yalan' şarkısı-Video

    STÜDYO İMPARATOR SLOGANLARIYLA İNLEDİ

    İbrahim Tatlıses'in yıllar sonraki performansı, Nükhet Duru ve Suzan Kardeş'i duygulandırırken, orkestra da 'İmparator' sloganlarıyla alkış tuttu.

    İbrahim Tatlıses ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı #1

    İbrahim Tatlıses ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı #2

    İbrahim Tatlıses ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı #3

    İbrahim Tatlıses ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı #4

    İbrahim Tatlıses ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı #5

    İbrahim Tatlıses ten stüdyoyu inleten Yalan şarkısı #6

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