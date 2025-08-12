İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken sözler: "Bana torunları sormayın genç kızlar kaçıyor"

73 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, konser öncesinde basın mensuplarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ünlü sanatçının açıklamaları gündem oldu.

"GENÇ KIZLAR KAÇIYOR"

Bir muhabirin, "Mal varlığınızı torunlarınıza bırakacağınızı söylemiştiniz" sözlerine yanıt veren Tatlıses, esprili bir dille, "Torunlarımı bırak, torunları ya! Abi ben genç kızları kaçırıyorum, onlar da ‘Benim torunum morunum’ deyince kaçıyorlar. Hadi başka konulara geçelim." ifadelerini kullandı.

Esprili bir dille konuşan ünlü türkücü, sözleri yüzünden sosyal medyada tepki çekti.