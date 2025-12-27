Kendall Jenner'dan 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz aylarda 29 yaşına giren dünyaca ünlü model Kendall Jenner'dan Türk takipçilerini heyecanlandıracak paylaşım...

Tarzıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Kendall Jenner, bu kez yaptığı 'Kürk Mantolu Madonna' paylaşımıyla magazin dünyasının gündemine oturdu.

SÜRPRİZ 'SABAHATTİN ALİ' GÖNDERMESİ

Özellikle Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi gören paylaşımda, Jenner'ın elinde Sabahattin Ali'nin kitabı "Kürk Mantolu Madonna"nın bulunduğu görüldü.

Bazı kullanıcılar ünlü modelin Kürk Mantolu Madonna kitabını okumasını şaşkınlıkla karşılarken, kimi kullanıcılar ise "Klasiklerimizin dünya çapında okunması ve keşfedilmesi gerçekten gurur verici." yorumunda bulundu.

EDEBİYATA OLAN İLGİSİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan, birçok kullanıcı da daha önce de elinde çeşitli klasik eserlerle görüntülenen Jenner’ın gerçekten kitabı okumadığını savundu.