İç çamaşırsız dans eden Hadise'den yeni paylaşım Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaz sezonunu açarak cesur fotoğraflarını yayınlayan şarkıcı, bu kez daha kapalı bir kıyafet tercih etti.

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Şarkıcı Hadise, sesi kadar paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

İddiaları kıyafetleri, sahne kostümleri, dansları ve pozlarıyla dillerden düşmeyen şarkıcı, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Doğallığı ve güzelliği kadar yaşadığı aşklarla da konuşuluyor.

Dans videosuyla sosyal medyayı salladı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile kısa süreli evliliğinin ardından boşanan Hadise, paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Dün de iç çamaşırlı dans videoları ve göğüs dekolteli pozlarından oluşan karışık bir paylaşım yaptı.

Yorumlar ise gecikmedi.

Kapalı kıyafeti dikkat çekti

Yaz sezonunu açan şarkıcı, 14,4 milyonluk hesabından cesur pozlarını paylaşmayı sürdürürken, son paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi.

Bir organizasyona katılan Hadise, bu kez beyaz ve sade bir kıyafet tercih ederek son paylaşımlarından farklı ve daha kapalı bir kıyafet tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.