İddialı pozlarına yenisini ekledi! Nurgül Yeşilçay'ın lahmacun kombini Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaştığı son iddialı pozuna 'Lahmacun kombini' notunu düştü.

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Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Yeşilçay; zayıflama sırrını anlatmış, tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirtmişti.

İlk dört saat yemek yemiyor

Ünlü isim, ayrıca sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediği söylemişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

'Lahmacun kombini'

Yazın gelmesiyle birlikte tatil sezonu yavaş yavaş başlıyor. Tatil için en çok tercih edilen yerlerden biri de Bodrum oluyor. Bodrum'daki lahmacun fiyatları her yıl gündeme gelmeyi başarıyor. Konuyla ilgili esprili bir paylaşım Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Yeşilçay, 'Lahmacun kombini' paylaşımı diyerek mayosuyla poz verdi.

"Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz"

İddialı pozlarına ise "'Lahmacun kombini' geldi. Bodrum 2024 lahmacun tarifesi belirlendiğine göre ona en uygun sizi zengin gösterecek kombin önerimle buradayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz." notunu yazdı.

Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.