İdil Fırat doğum kilolarından kurtuldu

Mert Fırat ile evli olan İdil Fırat, doğum kilolarının 4 ayda verdi.

İş insanı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat, 2018’de oyuncu Mert Fırat ile evlenmişti. 13 Kasım 2020’de de kızları Seyhan Mia’yı kucağına almıştı.

KİLOLAR GİTTİ

İdil Fırat, eşi Mert Fırat'la çektirdikleri son fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. İdil Fırat'ın doğumun üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, hamilelik döneminde aldığı kilolardan kurtulup eski formuna kavuşması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.