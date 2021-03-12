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- İdo Tatlıses düğün tarihini açıkladı
İdo Tatlıses düğün tarihini açıkladı
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile iki kez erteledikleri düğün hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 03:56
- Güncelleme : 12.03.2021 - 04:30
2017 yılında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses, koronavirüs nedeniyle düğün tarihlerini iki kez ertelemek zorunda kalmıştı.
DÜĞÜN SORULDU
Günün erken saatleri İstinyePark AVM'de objektiflere yansıyan İdo Tatlıses, muhabirlerin "Düğün tarihi belli mi?" sorusuna yanıt verdi.
"MAYIS SONUNDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"
29 yaşındaki şarkıcı, "Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayı sonunda yapacağız" dedi. Düğün hazırlıklarına devam ettiklerini dile getiren İdo, aracının gelmesiyle birlikte muhabirlere teşekkür ederek AVM'den ayrıldı.