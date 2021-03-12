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İdo Tatlıses düğün tarihini açıkladı

İdo Tatlıses düğün tarihini açıkladı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile iki kez erteledikleri düğün hakkında konuştu.