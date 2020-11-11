İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

Sevgilisi Yasemin Şefkatli ile evlilik hazırlığı yapan İdo Tatlıses, konuştu.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, önceki gün nişanlısı Yasemin Şefkatli ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Evlilik yolunda ilk adımı atan ikili, yakın zamanda yapmayı planladıkları düğünleri hakkında konuştu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan İdo Tatlıses, şunları söyledi:

"Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı. Düğün konusuna gelirsek; ülkemizdeki koronavirüs olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz."

"ÖMRÜMÜZ TATLI GEÇSİN"

Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Şefkatli, İdo Tatlıses'in kendisine aldığı tektaş yüzüğü göstermemek için eliyle kapatmıştı.

Yasemin Şefkatli, muhabirlerin "İdo Bey tuzlu kahveyi içince neler oldu?" şeklindeki sorusuna, "Ben kahveye tuz yerine bal koydum. Bütün ömrümüz tatlı geçsin istedim." yanıtını vermişti.