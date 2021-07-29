İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu

Pandemi yüzünden düğünleri iki kez ertelenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evleniyor.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Ekim 2020'de nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, nikah masasına oturmak için bir süredir pandeminin bitmesini bekliyor.

NİKAH YERİ DE HAZIR

Geçen yıl nişanlanan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün tarihi belli oldu. Pandemi nedeniyle düğünlerini daha önce iki kez erteleyen çift, yine koronavirüs kaynaklı bir sorun çıkmazsa, 1 Ekim’de nikah masasına oturacak.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Zekeriyaköy’deki evlerinin bahçesinde düzenlenecek kır düğününde hayatlarını birleştirecek.