İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında! Bütün aile bir araya geldi

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Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sorun yaşamadığı çocuklarından İdo Tatlıses'in ikiz bebekleri 1 yaşına girdi.

Kovboy temalı bir doğum günü yapan ünlü çiftin organizasyonuna birçok ünlü isim de katıldı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Başta İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna olmak üzere birçok ünlü bu davete gelirken Zehra Çilingiroğlu ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer de geldi. Torunlarıyla paylaşım yapan Derya Tuna, duygu yüklü bir not da eklemeyi ihmal etmedi.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına almıştı.