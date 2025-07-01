İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli paylaştı: "İkizlerin ilk tıraşı"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyanın aktif isimlerinden.
Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şefkatli, hesabından sık sık ikiz bebekleriyle günlük hayatından kareleri yayınlamaya devam ediyor.
Ünlü fenomen, sevimli ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in ilk defa saç tıraşı olduktan sonraki hallerini Instagram'dan yayınladı.
Oğullarının peş peş pozlarını paylaşan Şefkatli'ye beğeni ve yorum yağdı.
"DELİRECEĞİM"
Fotoğraflara Yonca Evcimik "Delireceğim" diyerek nazar boncuğu emojisi koyarken İdo Tatlıses de "Aşklarım" yorumunu yaptı.